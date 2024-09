Ex Savam, la consigliera Scotti sulla riapertura della strada: "Pare possa arrivare a breve, per far credere che sono stati bravi"

"Alla vigilia del secondo anniversario della chiusura della viabilità, pare che possa arrivare una frettolosa riapertura della circolazione, con lavori ancora da ultimare, magari con un semaforo, giusto per far credere che, tutto sommato, sono stati bravi". A intervenire sulla messa in sicurezza dell'ex Savam è la consigliera comunale indipendente Rita Scotti.

"Mi auguro che almeno questa sia la volta buona e che ce la possano fare davvero, chissà. Allo stesso tempo, non posso astenermi dal manifestare la mia distanza da un modo stantio di fare politica, che certamente può fare breccia in qualche mente, ma ne offende molte di più. Lo scopriremo a breve".

"Non trovo neppure opportuno che il sindaco Briano affermi che è stato l’intervento della Procura a costringerlo a firmare l'ordinanza di chiusura. Come noto la Procura persegue i reati e si prende ben guardia dal costringere a compiere atti amministrativi. Invece è stato un sopralluogo tecnico dei vigili del fuoco ad evidenziare una grave pericolosità che, nonostante le numerose segnalazioni, il primo cittadino non vedeva credendo ancora nel miracolo della Città del Vetro".

"Dice pure di aver imparato dagli errori commessi, ma nei fatti non pare sia così visto che continua a tralasciare di occuparsi di un'altra realtà poco distante che prima o poi sarà un altro caso ex Savam", conclude la Scotti.