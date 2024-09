Ospedale di Albenga, Tomatis: "Bucci ha promesso di riaprire il Pronto Soccorso. C'è da fidarsi o sono promesse elettorali?"

"In questi giorni ho sentito dichiarazioni sul tema sanità da parte di Bucci, che dimostrano quanto poco conosca l'argomento. È complesso e lungo argomentare sul tema sanità pubblica o privata, ma sintetizzando, basti dire che la sanità pubblica offre cure, mentre la sanità privata offre prestazioni". Cosi il sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis, interviene sulla questione ospedale.

"Detto questo, Bucci ha affermato che è intenzione riaprire il Pronto Soccorso ad Albenga. Purtroppo, di promesse elettorali ne abbiamo sentite tante in passato, ma sono state puntualmente disattese. C'è da fidarsi oggi di chi, fino a ieri, era fianco a fianco a chi non ha mai preso in considerazione le esigenze del territorio? Sicuramente l'ospedale di Albenga, il più nuovo della Regione, va valorizzato e il Pronto Soccorso va riaperto".

"In questi anni abbiamo provato in tutti i modi a farlo capire alla Regione. Abbiamo chiesto incontri, già ai tempi del mandato di Giorgio Cangiano, abbiamo presentato richieste, chiesto chiarimenti e spiegazioni, abbiamo approvato ordini del giorno in consiglio comunale e anche organizzato manifestazioni quando nessuno ci dava risposte o le stesse erano inaccettabili. Abbiamo fatto proposte e presentato dati: dati inconfutabili che hanno dimostrato che il Pronto Soccorso ad Albenga serviva e serve".

"Speriamo che questo sia un punto chiaro di tutti i candidati alle prossime regionali, ma se su alcuni mi sento sicuro di garantire che non dimenticheranno le promesse all'indomani delle elezioni, su altri non metterei la mano sul fuoco", conclude il primo cittadino.