Regionali: incontro tra il Presidente facente funzioni della Regione Alessandro Piana e il sindaco di Genova Bucci

Oggi si è tenuto un incontro istituzionale tra il Presidente facente funzioni della Regione Alessandro Piana e il sindaco di Genova Marco Bucci, candidato alla presidenza della Regione.

“L’incontro ha rappresentato un momento di confronto importante sui temi di governance e sulle principali sfide che la regione si trova ad affrontare - afferma il Presidente facente funzioni della Regione Alessandro Piana, che prosegue - È fondamentale garantire una transizione ordinata e trasparente, perché si dia continuità al lavoro iniziato nell’interesse dei cittadini. In questi anni il dialogo con il Sindaco Bucci è stato costante e sempre con spirito di collaborazione per il bene comune, sono certo che affronteremo le nuove sfide nello stesso modo”.

"La convergenza tra Comune e Regione - aggiunge il sindaco di Genova Marco Bucci - è stata, è e sarà fondamentale per portare avanti progettualità per il bene dei genovesi e dei liguri. Perché i progetti vadano avanti ci deve essere comunione di intenti nei rispettivi ruoli, in questi sette anni lo abbiamo dimostrato e intendiamo proseguire su questa strada".