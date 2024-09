A Cairo Montenotte “Spazio Salute 2024”: un evento di promozione della salute gratuito, aperto alla cittadinanza

Asl2, in collaborazione con il Comune di Cairo Montenotte, organizza per la giornata di sabato 28 settembre, presso Piazza della Vittoria “Spazio Salute 2024”, un evento di promozione della salute gratuito, aperto alla cittadinanza.

Un ricco programma di laboratori, dimostrazioni pratiche, tutorial, attività, momenti informativi, incontri divulgativi per conoscere gli operatori, i professionisti e le attività del Dipartimento di Prevenzione di Asl2.

Un'iniziativa che vuole essere anche un'occasione di incontro con la cittadinanza per far conoscere i servizi a disposizione sul territorio e per il territorio.

Tanti gli argomenti trattati e tutti molto interessanti: l’identificazione dei funghi velenosi e di quelli edibili, la prevenzione delle cadute, la medicina dei viaggi, i programmi di screening gratuiti, l’igiene delle mani, le allergie alimentari, l’attività fisica per l’invecchiamento attivo, la carta d’identità di cani e gatti, le medicazioni semplici da fare a casa, le vaccinazioni, l’igiene delle acque, la prevenzione degli incidenti domestici, i dispositivi di sicurezza da utilizzare a casa e molto altro ancora …

“Abbiamo voluto dare alla giornata un taglio molto interattivo: l’obiettivo è far conoscere tutte le attività del Dipartimento di Prevenzione, comprese quelle meno note alla cittadinanza ma non per questo meno importanti - dichiara il Dott. Francesco Sferrazzo, direttore sanitario di ASL 2 - Le attività di prevenzione primaria infatti rappresentano un pilastro fondamentale per la tutela della salute, insieme alla gestione delle cronicità e al trattamento delle patologie acute. Tuttavia, una parte della popolazione non è pienamente consapevole delle numerose iniziative svolte all'interno di questo Dipartimento. Sono di fondamentale importanza le attività di educazione e divulgazione che hanno l'obiettivo di promuovere pratiche corrette per il benessere dell'uomo, degli animali e dell'intera comunità. Queste attività, che mirano a migliorare la qualità della vita e a ridurre il rischio di malattie, toccano la nostra quotidianità molto più spesso di quanto si percepisca e, pur essendo meno visibili, giocano un ruolo cruciale nel mantenimento di una comunità sana. Pertanto, è essenziale promuovere la consapevolezza e la partecipazione attiva della popolazione ad iniziative come quella di oggi, affinché tutti possano comprendere come costruire la propria salute insieme e fuori dai confini ospedalieri.”

Saranno gli operatori che svolgono questi compiti ad essere presenti in piazza sabato, pronti ad incontrare le persone negli stand allestiti per l’occasione.

“Vogliamo ringraziare l’Amministrazione comunale di Cairo, il suo contributo è stato fondamentale per la buona riuscita della manifestazione. Anche in questa occasione il Comune ha dimostrato grande interesse e sensibilità verso le tematiche di salute e verso le nostre iniziative che possono avere ricadute positive sul territorio e sulla cittadinanza” commenta la dottoressa Monica Cirone, direttore Sociosanitario di ASL 2.

Per conoscere il ricco programma della giornata clicca sulla pagina del sito ASL 2: programma_di_spazio_salute (1).pdf, e non dimenticare di rimanere aggiornato seguendo la pagina FB di ASL 2.