Un nuovo gemellaggio per Noli: nel fine settimana la firma del patto con la francese Sainte-Tulle

I sindaci Ambrogio Repetto e Jean-Luc Queiras hanno avviato gli atti formali di gemellaggio lo scorso mese di giugno in Francia, sabato 28 settembre la firma sotto la Loggia della Repubblica Nolese sancirà definitivamente la nascita del nuovo gemellaggio tra Noli e la francese Sainte-Tulle, piccolo centro dell'Alta Provenza.

La cerimonia con la quale le due cittadine suggelleranno l'impegno comune di un cammino d'amicizia e fratellanza, valori molto sentiti e ambiti da entrambe le comunità, si terrà a partire dalle ore 16:00. Il Centro Storico "Civitas Nauli" e l'Associazione "Dominae Naulenses e Cavalieri dell'Arma Bianca" accoglieranno la delegazione di Sainte-Tulle con balli e danze; a seguire, alle ore 16:30 nel Salone consiliare del palazzo comunale, i sindaci delle due città firmeranno l'atto di gemellaggio.

Alle ore 18:00 invece, in piazza Chiappella, si terrà il concerto della "Big Band" di Langenargen, cittadina tedesca storica gemellata nolese. La Band è stata fondata nel 1999 come Ensemble della Scuola di Musica locale ed è diretta dal trombettista Michael T. Otto, musicista e direttore che ha guidato e “plasmato” i musicisti dilettanti della regione del Lago di Costanza trasformandoli in un corpo sonoro compatto che ospita anche solisti e musicisti professionisti.

L'organizzazione dell'evento è stata curata dall'Associazione "Amici d'Europa" che da oltre 15 anni persegue fini di solidarietà sociale, promuovendo iniziative di relazione, amicizia e scambio culturale fra i popoli.