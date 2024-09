Infrastrutture e manutenzioni. Dalla Regione fondi per rotatoria e ciclabile a Pallare, un mezzo per i Comuni di Garlenda, Testico e Stellanello

Via libera della Regione Liguria al nuovo piano di interventi infrastrutturali a valere sui fondi della legge 145. Grazie ad essi, verrà stanziato oltre 1 milione di euro sia per interventi specifici sulla viabilità stradale e ciclistica, sia per rispondere alle istanze di acquisto di veicoli e mezzi operativi per interventi di manutenzione sulle strade secondarie.

Si tratta di un'operazione che coinvolgerà oltre 20 Comuni in tutta la Liguria, due di essi nel Savonese.

Per quanto riguarda l’aspetto infrastrutturale, l'impegno previsto totale è di quasi 854mila euro, di cui 251.519,86 al Comune di Pallare: i fondi, in questo caso, serviranno alla realizzazione di una nuova rotatoria con la rettifica curvilinea del tracciato della Sp15 Carcare-Pallare-area di manovra e zona parcheggio oltre che per la pista ciclabile sull’argine sinistro del fiume Bormida.

Altri 298mila euro sono invece erogati ad altri Comuni che, anche in rete fra loro per rispondere ad esigenze condivise, potranno acquistare i mezzi necessari per la manutenzione delle strade. In particolare, nella nostra provincia, sarà coinvolto il Comune di Garlenda che acquisterà il mezzo necessario anche per i Comuni di Testico e Stellanello.

“Fin dal nostro primo mandato abbiamo lavorato al fianco dei sindaci per sostenere l’indispensabile percorso di ammodernamento e recupero infrastrutturale - commenta l'assessore Giampedrone -. Come in questo caso, lo abbiamo fatto con un aiuto concreto per favorire la resilienza territoriale, ovvero aumentarne la sicurezza. Non solo nelle situazioni di somma urgenza, ma anche nelle altrettanto importanti sedi di sviluppo, come nel caso di piste ciclabili, impianti di illuminazione o manutenzioni stradali. Questa nuova tranche di fondi dimostra l’attenzione del Settore Infrastrutture soprattutto nei confronti del nostro entroterra, tanto meraviglioso quanto fragile”.