Futuro della Val Bormida, Arboscello (Pd): "Diventi il cuore della reindustrializzazione sostenibile della Liguria"

"La reindustrializzazione sostenibile è la chiave per fermare l'esodo di giovani qualificati e rilanciare la Liguria. La Val Bormida, grazie alla sua tradizione industriale e ampie superfici pronte per nuovi insediamenti, può diventare il cuore di un vero rilancio economico. Insieme all’area genovese dell’Ex-Ilva infatti, è tra le poche zone della Liguria che possono prestarsi a una reindustrializzazione rispettosa dell’ambiente e della salute". Lo afferma Roberto Arboscello, candidato savonese per il Partito Democratico alle prossime elezioni regionali a sostegno di Andrea Orlando.

"È necessaria una strategia regionale chiara che investa nell'innovazione, nella digitalizzazione e nella sostenibilità - rimarca - La Val Bormida e il comprensorio Savona-Vado hanno bisogno di risorse europee, nazionali e regionali per riconvertire le imprese e rilanciare le produzioni con progetti tecnologici ed eco-compatibili, puntando su un modello di sviluppo ad alto valore aggiunto. Per ottenere questi obiettivi serve un grande patto tra imprenditoria, enti locali, Regione e parti sociali, che favorisca la collaborazione tra università, centri di ricerca e imprese per sviluppare un ecosistema di start-up e realtà ad alta tecnologia, con grandi prospettive occupazionali".

"Sono questi gli obiettivi concreti per la Val Bormida e la Liguria che ci poniamo di raggiungere insieme ad Andrea Orlando" conclude il candidato Roberto Arboscello.