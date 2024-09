Regionali, Branca apre la sua campagna elettorale :"Sarà fatta tra la gente, parlando con le persone”

Branca ha ufficialmente aperto la sua candidatura con un incontro questo pomeriggio, 27 settembre a Villa Cambiaso, dove ha spiegato i motivi che l'hanno portata ad assumersi questo impegno e responsabilità.

“Molti mi chiedono chi me lo ha fatto fare – ha detto Branca – è per la mia storia politica. Arriviamo a elezioni anticipate, non con la chiusura della consiliatura, e questo non è soltanto un problema etico, non è soltanto cronaca giudiziaria che ha portato la Liguria a essere conosciuta sulle cronache per un numero eccessivo di giorni. E' anche un problema di come si affronta un'amministrazione”.