Alassio, un weekend per tornare ai tempi della "Dolce vita": il 5 e 6 ottobre un raduno d'auto d'epoca

Belle, fiammanti e sempre pronte a conquistare il pubblico con la loro eleganza. Il 5 e il 6 ottobre Alassio vivrà una due giorni all’insegna della “Dolce vita”, quando la Città del Muretto promuoveva concertini all’aperto, serate di spettacolo e cabaret con gli ospiti che sfrecciavano con auto e moto che lasciavano a bocca aperta il pubblico.

Ed è l’obiettivo del club Ruote D’Epoca di Villanova d’Albenga che, nel primo weekend di ottobre, ha deciso di organizzare un raduno per gli equipaggi delle autovetture ante ’70. Un “Concorso d’Eleganza sul Muretto” di altissimo livello con piloti in arrivo non solo dalla provincia di Savona, ma anche dal resto della regione e da quelle limitrofe. La manifestazione è A.S.I. con i delegati che controlleranno tutte le auto per dare un valutazione a livello eleganza coadiuvati da una giuria di esperti. Anche il pubblico potrà votare l'auto più elegante decretando il premio popolare.

Le vetture dunque saranno tirate a lucido pronte a sfilare in passerella in una delle località balneari più affascinanti della Riviera Ligure di Ponente. Tante come sempre saranno le marche automobilistiche in vetrina nella due giorni di raduno. Saranno ammirate da appassionati e curiosi sempre alla ricerca dell'esemplare unico, sapientemente conservato o magistralmente restaurato. Gli equipaggi saranno pronti come sempre a raccontare le tante storie di vita vissuta a bordo di questi splendidi modelli, esposti come vere e proprie opere d'arte.

Nel corso del pomeriggio di sabato, alle ore 18, è anche previsto un concerto che vedrà protagonista il gruppo “Max Fly” con la straordinaria partecipazione di Marco Dottore. Fa parte del gruppo Elena Ferretti, cantante femminile che ha partecipato alla prima edizione di “The Voice Senior” dove si è classificata al secondo posto. Al Festival di Sanremo 2021 insieme ad altri tre cantanti del format the voice Senior ha partecipato alla serata dei duetti insieme a Gio Evan.

La giornata di sabato si aprirà alle 9 con ritrovo, iscrizioni e posizionamento delle auto in piazza del Comune. Dopo la colazione presso il Caffè Roma di via Dante, partenza per Albenga alle 11 con un posizionamento dei veicoli in piazza del Comune; alle 12 “Aperipranzo” presso “Re Carciofo”; alle 15 visita al museo “Magiche trasparenze” per ammirare il famoso “Piatto Blu”; alle 18 rientro ad Alassio con giro panoramico alla Madonna della Guardia e rientro in piazza del Comune per assistere al concerto musicale; alle 21 cena di gala all’Hotel Regina di Alassio.

La giornata di domenica si aprirà alle 10,30 con un giro per le vie di Alassio, con passaggio e sosta dal Muretto per le rituali foto ricordo; alle 13 aperipranzo presso il Grand Hotel di Alassio; alle 15 riconoscimenti e premiazioni.