Finale, via all'asfaltatura del lato sinistro di via Dante. Tecnici al lavoro per la revisione del progetto

Verso la conclusione la realizzazione del primo lotto di via Dante dove, dal 30 settembre e fino al 2 ottobre, sarà eseguita l’asfaltatura del lato sinistro necessaria per mettere in sicurezza la strada.

A comunicarlo l'assessore ai Lavori Pubblici, Paolo Folco, che spiega: "Purtroppo nell’occasione ci sarà un po' di disagio in quanto verrà chiuso il parcheggio della strada per permettere comunque il transito delle macchine. Ma per un lotto che si chiude un altro è pronto a ripartire".

Il riferimento è rivolto all'approvazione, nell’ultimo Consiglio Comunale, dei finanziamenti "per ripensare alla sistemazione degli spazi in superficie, come già dibattuto con i cittadini".

Nello specifico "il tecnico incaricato - continua l'assessore - dovrà riadattare il progetto seguendo la prescrizione dell’Amministrazione che sarà quella di riportare gli alberi a sinistra in modo da ombreggiare il marciapiede e schermare gli edifici dal traffico".

"Nel frattempo sta andando avanti un importante lavoro di pianificazione su un nodo centrale del secondo lotto - aggiunge Folco - l’interramento nella via del tubo dell’acqua che peraltro si era rotto in primavera. L’acquedotto ha preso l’impegno di spostarlo entro l’estate e nel frattempo sfrutterà un’ordinanza sindacale per proteggerlo nell’alveo del fiume, dove è alloggiato ora, e prevenire ulteriori rotture e disagi alla cittadinanza. Un lavoro preparatorio che dovrebbe consentire l’appalto dell’opera dopo l’estate 2025 per non interferire con la stagione del turismo estivo" conclude l'assessore.