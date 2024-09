Savona, anziana investita da uno scooter: soccorsa e trasportata in codice giallo al San Paolo

Soccorsi mobilitati intorno alle 10:15 di stamani a Savona, in via Cherubini, dove un'anziana donna è stata colpita pare da uno scooter cadendo a terra.

A prestare i primi aiuti alla vittima sono stati l'autista stesso del mezzo e alcuni passanti che hanno poi allertato il NUE 112.

Sul posto sono quindi giunti i militi della Croce Verde di Albisola e gli agenti della Polizia locale per verificare la dinamica del sinistro.

La donna, rimasta sempre cosciente, è stata quindi trasferita al pronto soccorso del San Paolo di Savona in codice giallo e non in pericolo.