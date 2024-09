Mancano infermieri all'Ematologia del San Paolo, Cgil: "Rischia di diventare impossibile accogliere nuovi pazienti"

"Negli ultimi due anni l’Ematologia savonese ha visto un incremento della propria attività che arriva al 30 % con un organico infermieristico, già carente in precedenza, arrivato oggi alla metà di quanto previsto dalle più recenti raccomandazioni per la sicurezza dell’assistenza al paziente".

E' ancora la carenza di infermieri a spingere Fp Cgil a inviare eall'Asl2 una lettera per chieder edi intervenire e integrare gli organici, per garantire la prosecuzione del servizio a tutti i pazienti di Ematologia, compresi quelli nuovi. "E’ noto che la carenza di personale infermieristico sia un grave problema in sanità - dice Massimo Scaletta di Fp Cgil - La situazione attuale nel DH ematologico, ci segnalano oggi, rischia di rendere impossibile l’accoglienza di nuovi pazienti che necessitino di procedure diagnostiche e terapeutiche per le patologie ematologiche trattate, con conseguente esodo verso altre province e regioni".

Nel nuovo Piano Organizzativo Aziendale per il 2024 ("deliberato solo a luglio 2024" dice Cgil), Aasl2 ha finalmente riconosciuto all’Ematologia la dignità di Struttura Semplice Dipartimentale inserita all’interno del “neonato” Dipartimento Oncologico.

"Purtroppo l’applicazione del POA ad ottobre 2024 - prosegue Scaletta - almeno per quelle Strutture la cui riorganizzazione è urgente, non è ancora stata avviata. Ecco che, a causa di carenze oggettive di personale e della lentezza delle istituzioni nell’applicare progetti virtuosi, la popolazione della provincia rischia di dover effettuare al San Martino procedure diagnostiche e terapeutiche che potrebbe invece eseguire a Savona. Ribadiamo, con ancora maggiore urgenza, quanto già richiesto il 7 maggio scorso : sono necessari infermieri per sostenere l’attività dell’ematologia".

L'Ematologia del San Paolo è sempre stato un fiore all'occhiello dalla sanità savonese, e fornisce l'assistenza a moltissimi pazienti.

"Sono attualmente in corso le procedure per l’attivazione delle strutture previste dal Piano Organizzativo Aziendale di Asl2 - spiega l'azienda sanitaria -. La prima struttura attivata è stata quella della Farmacia, mentre per il mese di novembre è programmata l’implementazione del nuovo assetto di Ematologia, seguita successivamente da Pneumologia, Neuropsichiatria Infantile e dalle altre unità aziendali".

"Per quanto riguarda il personale infermieristico - prosegue Asl2 - l’azienda ha già approvato una graduatoria e sta attendendo l’accettazione dell’incarico da parte dei vincitori. È stata inoltre istituita una graduatoria per infermieri a tempo determinato, al fine di accelerare il reperimento di tali figure professionali. I primi incarichi saranno assegnati alle strutture di Ematologia, Pronto Soccorso e Medicina".