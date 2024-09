Tpl Linea, domani 30 settembre lo sciopero dei lavoratori col presidio davanti alla Provincia

Rapporti industriali, in particolare l'assenza di dialogo sull'organizzazione del lavoro, livelli occupazionali, carichi di lavoro e iniziative aziendali non condivise i temi.

Su questi temi il personale di TPL Linea, l'azienda di trasporto locale del Savonese, ha indetto per la giornata di domani, lunedì 30 settembre, uno sciopero che riguarderà sia il personale viaggiante sia quello degli impianti fissi. Per i primi l'orario della protesta sindacale è da inizio turno alle ore 5.00, dalle ore 8.30 alle ore 17.30 e dalle ore 20.00 a fine turno; per i secondi tutto il turno/intera giornata; personale esentato come da accordo vigente del 26.10.2010.

Due sono stati, nei giorni scorsi, gli incontri delle organizzazioni sindacali e dell'rsu aziendali: il primo con direzione e presidenza di TPL Linea, previsto dalla prima fase delle procedure di raffreddamento e conciliazione, il secondo in Unione Industriali.

I temi portati al tavolo, come detto, hanno riguardato diversi ambiti della vita lavorativa dell'azienda di trasporti, con la quale la rsu ha sottolineato la necessità di "ristabilire un metodo di confronto rispettoso e costruttivo coi lavoratori per affrontare in modo non speculativo le problematiche del trasporto pubblico, non risolvibili solo tramite il contenimento dei costi o l’esasperata produttività dei lavoratori". Esempio chiaro la diatriba sul controllo dei titoli di viaggio a bordo delle scorse settimane.