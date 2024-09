Autunno di Cultura alla Berio con gli incontri della Società Dante Alighieri: storia, spettacolo, musica e letteratura

Il primo incontro si terrà Mercoledì 2 ottobre alle ore 16:00 e vedrà come protagonista Vito Molinari, uno dei pilastri della televisione italiana. Nato a Sestri Levante nel 1929, Molinari è stato il regista della trasmissione inaugurale della Rai il 3 gennaio 1954, segnando l'inizio di una lunga carriera che ha contribuito a plasmare la televisione del nostro paese. Durante l'incontro, intitolato "Teche teche, teche me: le mie teche", Molinari ripercorrerà le tappe fondamentali della sua carriera attraverso spezzoni tratti dalle sue teche, offrendo al pubblico un viaggio attraverso la storia della televisione italiana, dai varietà del sabato sera come "Canzonissima" ai celebri "Caroselli", dei quali Molinari ha firmato ben 500 episodi.

Saranno presenti due ospiti speciali: Enrico Beruschi, attore comico e cabarettista noto per la sua abilità nel raccontare barzellette, ed Elisabetta Viviani, attrice e cantante, che molti ricordano per la sua iconica interpretazione della sigla di "Heidi". Un pomeriggio di aneddoti e ricordi che farà rivivere al pubblico l'epoca d'oro della televisione italiana, quando essa contribuì significativamente alla diffusione della lingua italiana, in un periodo in cui i dialetti erano ancora prevalenti in molte regioni del paese.