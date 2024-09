Suoni, parole e riflessioni sull’emigrazione. A Savona continua la rassegna "Sulla rotta di Ulisse"

“Tra naufragi ed epidemie. I difficili viaggi per mare dell'emigrazione italiana tra Otto e Novecento”. Questo il titolo del nuovo appuntamento con la quinta edizione della rassegna “Sulla rotta di Ulisse. Suoni, parole e riflessioni sull’emigrazione” ideata, diretta e organizzata dall'Associazione Allegro con Moto di Savona.

Questo pomeriggio (domenica 29 settembre, ndr)nella Sala Stella Maris di piazza Rebagliati in porto a Savona, alle ore 17:30 sarà la volta della conferenza di Pierangelo Campodonico (MuMa Musei del Mare e delle Migrazioni). Il suo racconto toccherà le corde dell'emozione ricordando il dramma, ma anche le fortune, di chi mise in gioco la propria vita per conquistare un sogno.

La kermesse si avvale del sostegno, la collaborazione e il patrocinio di Regione Liguria, Comune di Savona, Comune di Quiliano, “Savona 2027” (candidata capitale italiana della cultura), Fondazione De Mari (Savona), Associazione Allegro con Moto (Savona), Centro Studi Amadeo Peter Giannini. Genova-Liguria Film Commission, American International Women's Club of Genoa, Mu.MA. Musei del Mare e delle Migrazioni (Genova), MEI. Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana (Genova), Associazione Mozart Savona, Associazione Liguri nel Mondo, CISEI Centro Internazionale di Studi sull'Emigrazione Italiana (Genova).