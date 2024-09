Savona, nuova disposizione di ambulatori e uffici Asl 2 in via Collodi

Sono iniziati i lavori presso il presidio di Via Collodi a Savona per la realizzazione di una delle sei Case di Comunità previste nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 6. Questo progetto richiede la ricollocazione temporanea dei servizi sanitari all’interno della struttura, e finora è stato perseguito senza alcuna interruzione nell'erogazione delle prestazioni sanitarie agli utenti. I lavori, che comporteranno una nuova distribuzione degli spazi all’interno del presidio, termineranno nel corso del mese di ottobre.

Grazie all'impegno di tutti gli operatori e alla pianificazione dell’Ufficio Tecnico di ASL2, finora è stato possibile organizzare gli spostamenti degli ambulatori e dei servizi senza interferire con le attività quotidiane. Il progetto prevede la ristrutturazione del secondo e terzo piano della struttura, con lo spostamento temporaneo dei servizi al piano terra, dotato di due nuovi accessi per facilitare l'afflusso dell'utenza. Gli interventi, alcuni impegnativi, prevedono la creazione di nuove strutture, tra cui muri, aperture, scale, ascensori, impianti, adeguamenti antincendio e segnaletica.

Tra i servizi che sono stati ricollocati al piano terra del presidio vi sono:

Centro prelievi

Ufficio Invalidi - Commissione Invalidi e Patenti

Otorinolaringoiatria

Dermatologia

Medicina dello Sport

Neurologia

Ortopedia

Ginecologia

Urologia

Pneumologia

Medicina legale

Ambulatorio Tabagismo

Centro Demenze

Alcuni servizi ambulatoriali sono stati temporaneamente trasferiti presso l'Ospedale San Paolo di Savona per garantire spazi adeguati:

Allergologia 1: padiglione Vigiola, piano terra

Allergologia 2: monoblocco poliambulatori piano -1 (pomeriggio e venerdì)

Oculistica: monoblocco ottavo piano

Diabetologia: monoblocco piano -1

Reumatologia: monoblocco piano 5

Fisiatria: padiglione Vigiola piano terra

Psichiatria: padiglione Vigiola, piano terra

Psicologia clinica: monoblocco poliambulatori piano -1

Gli spazi della SSD Attività Riabilitative Levante al pianterreno ospiteranno anche le palestre collocate precedentemente ai piani superiori

L’ingresso principale del presidio dotato di porte scorrevoli sarà invece dedicato a:

CUP e sportelli anagrafe

Ufficio stranieri

Ufficio protesi

Sportello anziani e disabili

Distribuzione farmaci e presidi

“Tutti i servizi aziendali sono impegnati dal 2023 in una grande sfida, volta a riorganizzare e potenziare i servizi territoriali per garantire risposte di salute in prossimità e circolarità - dichiara il direttore Socio Sanitario di ASL2 Monica Cirone -. Abbiamo già attivato servizi fondamentali come gli Ambulatori di prossimità, gli Infermieri di Famiglia o Comunità, il primo Ospedale di Comunità e le Centrali Operative Territoriali, e stiamo procedendo con la realizzazione delle sei Case di Comunità, che verranno collaudate entro il 2026.”

ASL2 invita l'utenza alla collaborazione per ridurre al minimo i possibili disagi iniziali e si impegna a fornire informazioni chiare sulla nuova dislocazione dei servizi. Queste informazioni saranno comunicate tramite i consueti canali di comunicazione, al momento della prenotazione delle prestazioni, e tramite segnaletica specifica all'interno della struttura.