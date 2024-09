A Pietra Ligure il seminario "La Disprassia: campanelli d'allarme nella clinica e nella quotidianità"

In occasione della Settimana Internazionale della Disprassia, il Gruppo Regionale AIDEE Liguria (Associazione Italiana APS e Disprassia dell'Età Evolutiva), con il patrocinio del Comune di Pietra Ligure, organizza un seminario dal titolo: "La Disprassia: campanelli d'allarme nella clinica e nella quotidianità".

L'evento si terrà sabato 12 ottobre, dalle 8.30 alle 12.30, presso il Centro Polivalente di Via Nino Bixio a Pietra Ligure.

Il seminario è rivolto a professionisti del settore, come neuropsichiatri infantili, psicologi, TNPEE (Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva), terapisti occupazionali, logopedisti, ortottisti, educatori, docenti, genitori e chiunque sia interessato alla tematica della disprassia.

Programma e relatori:

Disprassia e DCD nella clinica : L. Sabbadini Logopedista, Neuropsicologa e Presidente AIDEE

Sistemi cognitivi e motori in interazione nei modelli delle neuroscienze : F. Benso consulente per la ricerca all'Università di Trento, Docente Formatore in Master e Consulente in Neuroscienze Cognitive e Cliniche. Direttore Scientifico Master "Riabilitazione Cognitiva" del Consorzio Humanitas e Università San Raffaele.

Aspetti neuropsicomotori del bambino con Disprassia : M. Olivero TNPEE e docente, D. Fontanesi TNPEE e psicologa , componenti del Gruppo regionale AIDEE Liguria

Il linguaggio e la comunicazione del bambino disprattico: elementi distintivi e caratteristiche di intervento A. Arnaldi logopedista, componente del Gruppo territoriale AIDEE Genova

Ortottica e Disprassia : L. Piccardo ortottista, componente del Gruppo regionale AIDEE Liguria

Il bambino disprassico a scuola : M. Bono Psicologo, Pedagogista, referente tecnico AIDEE Liguria e Territoriale Genova, consigliera Cons. Direttivo AIDEE

L’evento sarà moderato da S. Bottero, referente per i genitori di AIDEE Liguria e co-responsabile del Comitato genitori e scuola AIDEE.

Modalità di partecipazione:

Il seminario è libero e gratuito, ma è richiesta l’iscrizione obbligatoria entro il 10 ottobre. Gli interessati possono iscriversi contattando l’indirizzo email: aideeliguria@gmail.com.