Savona, si insedia il nuovo Questore Giuseppe Mariani

Si è infatti insediato questa mattina Giuseppe Mariani prendendo il posto di Alessandra Simone, nuovo Questore di Treviso che si era congedata domenica scorsa in occasione della festa patronale di San Michele in Duomo.

Mariani, originario di Lecce, in arrivo dalla Questura di Vercelli dove era in carica dal maggio del 2023, torna quindi a Savona, dove aveva già lavorato come vice questore vicario.

Entrato in Polizia nel 1985, dopo aver superato il concorso per Allievo Vice Commissario della Polizia di Stato, frequentò dal 1985 al 1990, il 2° Corso Quadriennale per Vice Commissari. Venne poi assegnato, nel novembre del 1990, quale prima sede di servizio, al Commissariato di Gela (Caltanissetta), dove, fino ad ottobre 1992, prestò servizio in qualità di Funzionario Addetto – Dirigente del Settore Volanti.