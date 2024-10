Elezioni regionali, Sinistra Italiana Liguria: "Soddisfazione per qualità e composizione delle liste di AVS"

"Sinistra Italiana Liguria intende esprimere la propria soddisfazione per la qualità e la composizione delle liste che Alleanza Verdi e Sinistra ha presentato in Liguria nella coalizione con Andrea Orlando Presidente". Lo dichiara, attraverso una nota, Carla Nattero di Sinistra Italiana Liguria in vista delle prossime elezioni regionali.

"A Genova abbiamo scelto la testa di lista formata da quattro persone: accanto a Ferruccio Sansa ci sono Simona Cosso, segretaria provinciale di Sinistra Italiana, Selena Candia di Europa Verde, consigliere regionale uscente, Gabriela Coronel Vargas di Possibile - si legge ancora nella nota - A Savona presentiamo la doppia testa di lista al femminile, proprio per sottolineare il rilievo, non scontato, che le donne dovrebbero ottenere nella nostra società: Simona Simonetti, co-portavoce regionale dei Verdi, e Maria Gabriella Branca, Assessore del Comune di Savona, Responsabile Nazionale Giustizia e Legalità e Presidente della assemblea Nazionale di Sinistra Italiana. A La Spezia abbiamo la doppia testa di lista formata dal civico Roberto Centi, consigliere regionale uscente, e Giorgia Lombardi, consigliere comunale spezzina di Europa Verde. A Imperia rileviamo, al contrario di Savona, una doppia testa di lista maschile: Jacopo Colomba di Sinistra Italiana, operatore giuridico per l'accoglienza ai migranti a Ventimiglia, e Roberto Amoretti, di Europa Verde, assessore comunale di Civezza".