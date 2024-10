Provincia: cambiano gli equilibri all'interno delle coalizioni, pur con la conferma della maggioranza al centrodestra

La "partita" della Provincia si è chiusa con 6 consiglieri sostenuti dal centrodestra (56,8% dei voti) contro i 4 del centrosinistra (43,2% dei voti), come nella consiliatura precedente, ma con diversi equilibri all'interno delle due coalizioni.

Per la lista sostenuta dal centrodestra Gente di Provincia entrano in consiglio Andrea Castellini, Diego Distilo, Marco Dogliotti, Franca Giannotta, Demis Aghittino e Matteo Mirone. Sei consiglieri, con una maggioranza che consentirà al presidente Olivieri di proseguire il suo mandato senza scossoni fino al 2027. La Lega perde un consigliere, mentre Forza Italia ne ha due: Distilo e Mirone (quest'ultimo ha ottenuto la maggior parte dei voti da comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, scheda azzurra). Fratelli d'Italia mantiene un seggio, come nel precedente consiglio, mentre sono due gli indipendenti: Marco Dogliotti e Andrea Castellini. Quest'ultimo ha ottenuto il massimo dei voti ponderati.

"Sono molto contento del risultato, ma è sicuramente frutto di un gioco di squadra che ha portato l’unione degli amministratori del Levante verso una candidatura indipendente. Grazie a tutti coloro che da tutta la provincia ci hanno supportato e grazie ai due consiglieri savonesi che si sono uniti a questo importantissimo risultato. Spero di non mancare mai verso tutti quegli amministratori che si sono fidati di noi. Vi chiederete perché parlo al plurale: ho imparato che uniti si fa la differenza, mentre da soli non si possono raggiungere certi risultati".

Per il centrosinistra, il Pd riesce a portare a Palazzo Nervi tre consiglieri: Massimo Niero, che ha avuto il sostegno in particolare dei sindaci dei piccoli comuni, Marisa Ghersi, che ha potuto contare soprattutto sui voti dei consiglieri savonesi (i quali, nel calcolo del voto ponderato in base alla popolazione del Comune, hanno un peso importante), e Rodolfo Mirri. Successo di voti per il civico Marco Lima, del Patto per Savona (lista del sindaco Marco Russo), mentre esce dal consiglio provinciale Azione, che nella precedente consiliatura aveva Adele Taramasso.