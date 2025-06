Albenga, il Consiglio comunale chiede il potenziamento della Polfer per garantire maggiore sicurezza nella stazione ferroviaria

Durante la seduta del Consiglio comunale di Albenga di martedì 3 giugno, è stata affrontata la questione del potenziamento dell’organico della Polizia Ferroviaria, in risposta alle criticità segnalate dal Sindacato Autonomo di Polizia – Sede Provinciale di Savona.

Il sindacato ha evidenziato il problema della carenza di personale presso la stazione di Albenga, con conseguenti ricadute sulla sicurezza di cittadini e passeggeri.

A relazionare è stato il dott. Frumento del Sindacato Autonomo di Polizia: "Come sindacato, abbiamo più volte segnalato la grave carenza di organico della Polizia Ferroviaria presso la stazione di Albenga alle autorità competenti. Negli ultimi anni, il numero di agenti è diminuito drasticamente, passando da 11 unità alle sole 5 attuali. Inoltre, con due prossimi pensionamenti, il personale scenderà a soli 3 agenti, un numero assolutamente insufficiente per garantire un servizio regolare ed efficace. Questa situazione compromette sia il presidio della stazione ferroviaria sia la sicurezza dei passeggeri a bordo dei treni. La Polfer, avendo piena autonomia e competenza esclusiva su treni e stazioni, è l’unica forza di polizia autorizzata a intervenire in questi contesti. Tuttavia, con un organico così ridotto, non siamo più in grado di assicurare un’adeguata presenza sul territorio".

"Il tratto ferroviario interessato è strategico, sia per i pendolari che viaggiano quotidianamente, sia per il turismo. Non possiamo ignorare il fatto che, recentemente, si siano verificati episodi problematici a bordo treno, ma con le attuali risorse non possiamo garantire un controllo efficace. Dieci anni fa siamo riusciti a scongiurare la chiusura del commissariato di Alassio. Oggi ci impegniamo con la stessa determinazione per la Polizia Ferroviaria di Albenga. Rivolgiamo quindi un appello al Consiglio Comunale affinché intervenga per supportare questa richiesta, e invitiamo anche i comuni limitrofi a unirsi a questa opera di sensibilizzazione. È fondamentale far giungere una voce forte al Dipartimento, affinché si provveda con urgenza all’invio di nuovo personale ad Albenga", conclude Frumento.

A fronte delle criticità emerse, il Consiglio comunale ha espresso il suo favore unanime per il potenziamento dell’organico e ha formulato tre richieste ufficiali: al Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, affinché le assunzioni previste per il 2027 vengano anticipate, con almeno 3 nuove unità nel 2025, altre 3 nel 2026 e le restanti 6 nel 2027; a RFI, per la concessione in comodato d’uso gratuito degli immobili presenti nel fabbricato della stazione di Albenga, in modo da destinarli agli alloggi del personale di Polizia Ferroviaria; ancora al Ministero dell’Interno, affinché vengano effettuati lavori di ristrutturazione dei locali abitativi della stazione ferroviaria, che potrebbero essere destinati agli agenti in servizio.

Il consigliere Distilo, inoltre, ha preso l’impegno di portare la questione anche in Consiglio Provinciale, affinché l’Ente Provincia, di cui è consigliere, promuova l’ordine del giorno e lo estenda anche agli altri comuni della provincia.