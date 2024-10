Regionali, Rinaldi (Vince Liguria): "Porterò la voce della Val Bormida in Regione. Credo fermamente in questa missione" (VIDEO)

Lorenza Rinaldi, 61 anni, è nata a Cengio, dove vive tuttora. Titolare della demolizione Rinaldi e assessore del comune, ha deciso di scendere in campo e candidarsi al Consiglio Regionale nella lista "Vince Liguria - Bucci Presidente".

"Sono profondamente legata a Cengio, un paese che mi ha dato tanto, specialmente a livello umano. Questo legame con la comunità mi ha spinto a candidarmi come consigliere regionale. Credo fermamente nella nostra Liguria e ho grande fiducia in Marco Bucci, che ha svolto un lavoro straordinario come sindaco. Sono sicura che farà altrettanto bene come presidente della Regione. È una persona eccezionale e, nonostante il difficile momento di salute che sta attraversando, ha deciso di mettersi in gioco. A lui va tutta la mia ammirazione".

"Il mio obiettivo è portare la voce della Val Bormida in Regione e contribuire a migliorare tutta la Liguria. Amo questo territorio, anche se presenta delle criticità, soprattutto a livello occupazionale, specialmente nella nostra Val Bormida, e nel settore turistico lungo la Riviera, che va ulteriormente sviluppato", commenta la Rinaldi.

"Spero, con il vostro sostegno, di riuscire a far sentire la nostra voce. La Val Bormida ha problemi specifici che conosco bene, vivendo in prima persona le difficoltà. Ad esempio, abbiamo una grande carenza nel settore sanitario: non abbiamo più un ospedale né un pronto soccorso attivo 24 ore su 24. Credo che ci meriteremmo almeno un pronto soccorso come quello che c'era in passato", aggiunge.

"Tutte queste problematiche devono essere affrontate e risolte, e la Liguria merita un'amministrazione che le riconosca il valore che ha, perché è una regione con tanto da offrire. Io credo fermamente in questa missione e sono pronta a dare il massimo. Sarò disponibile h24 per ascoltare le esigenze dei cittadini e degli amministratori", conclude la candidata Rinaldi.