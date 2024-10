Finale, pubblicato il bando per le borse di studio a sostegno degli studenti

È stato pubblicato dall’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Finale Ligure, sul sito istituzionale e tramite manifesti affissi nelle vie cittadine, il bando per le borse di studio destinate agli studenti residenti in città, iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado. Il bando offre la possibilità di ottenere un rimborso per l’acquisto dei libri di testo, un sostegno concreto per le famiglie.

Per quanto riguarda i criteri di ammissione, il bando stabilisce alcune importanti agevolazioni legate alla condizione economica delle famiglie. Verranno applicati abbattimenti sul reddito risultante dall’attestazione ISEE 2024 per le famiglie con persone con disabilità, ai sensi della legge 104/1992, per cui è previsto uno sconto di 4.000 euro. Inoltre, per le famiglie con ulteriori figli a carico oltre allo studente richiedente, l’abbattimento è di 3.000 euro per un figlio, 7.000 euro per due figli e 11.000 euro per tre o più figli. Dopo l’applicazione di tali riduzioni, il reddito familiare non deve superare i 50.000 euro per poter accedere al contributo.