Finale scelta la futura piazza Matteotti: al martire del Fascismo il piazzale della stazione ferroviaria

Sarà il piazzale antistante la stazione ferroviaria lo spazio che il Comune di Finale Ligure intitolerà a Giacomo Matteotti.

L'annuncio è arrivato durante lo scorso Consiglio Comunale dove il sindaco Berlangieri, in apertura di seduta, ha comunicato al parlamentino cittadino l'individuazione dell'area a monte della strada, quindi a ridosso delle aree ferroviarie, per dare seguito alla delibera dell'assemblea degli scorsi mesi, votata all'unanimità, promossa dalla consigliera Simona Simonetti di "Scelgo Finale".

"Avremo uno spazio significativo, ben visibile a chiunque intitolato a Matteotti e questo accade in maniera non banale, con l'unanimità in consiglio e nel centenario della sua morte - commenta con soddisfazione la consigliera - A questo aggiungeremo un evento con la partecipazione del già segretario nazionale del PSI Riccardo Nencini che verrà a presentare proprio il suo libro su questa importante figura della nostra storia".

Le motivazioni di tale scelta, geograficamente parlando, le ha spiegate in consiglio il sindaco: "Comunicheremo a RFI questa scelta per correttezza istituzionale e poi daremo seguito alla deliberazione - ha annunciato durante l'assise il primo cittadino - Non vi saranno interferenze, abbiamo fatto lo studio con gli uffici competenti affinché non vi siano problemi di toponomastica e di interferenza con piazza Vittorio Veneto. Daremo a Giacomo Matteotti l'onore che merita, intitolandogli un luogo importante della nostra città, e contemporaneamente lo facciamo con la dovuta prudenza nel gestire le cose".

Di fatto, quindi, non cambierà alcun numero civico se non quello della stazione e dell'ex hotel Regina, ora in fase di ristrutturazione e attualmente non abitato.