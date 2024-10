Frana di via Nuova Castagnabuona a Varazze, approvato il progetto di fattibilità

E' stato approvato dalla giunta comunale di Varazze il progetto di fattibilità tecnico economica per 345mila euro per l'intervento di ripristino della frana di via Nuova Castagnabuona.

Il cedimento stradale si era verificato lo scorso 22 al 24 novembre 2019 e l'amministrazione comunale era intervenuta in prima battuta in somma urgenza per ripristinare la viabilità.

Il fenomeno franoso ha la testa a monte della strada, mentre il piede si trova in corrispondenza del sottostante rio, ad una distanza di circa 70 metri dalla strada soprastante. Il piede della frana è stato oggetto di un notevole scalzamento con un fronte di oltre venti metri. Il tratto di strada interessato dal movimento franoso aveva uno sviluppo di circa 50 metro.

Il progetto di fattibilità tecnico-economica prevede la realizzazione di un cordolo da realizzare a valle ed in aderenza dell’esistente muro di sostegno della strada comunale.

L’intervento consiste anche nel consolidamento del muro in pietrame presente a monte della strada, nei punti in cui si denotano dissesti locali sostenzialmente dovuti a distacchi delle pietre per i quali è sufficiente il riposizionamento delle stesse mediante malta di calce.