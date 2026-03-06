A Varazze nasce il primo “Punto viola” della provincia: un luogo sicuro per chi è in difficoltà

A Varazze prende il via il primo “Punto viola” della provincia di Savona, uno spazio sicuro a cui possono rivolgersi le persone che si trovano in situazioni di difficoltà o di pericolo. L’iniziativa è stata avviata nella tabaccheria del Borgo, in via Cairoli, e rappresenta l’arrivo sul territorio savonese del progetto promosso a livello nazionale dall’associazione DonneXStrada, proprio in prossimità della Giornata internazionale della donna dell’8 marzo.

Il “Punto viola” è un luogo aperto al pubblico in cui chi si sente in difficoltà può entrare, fermarsi e trovare ascolto e supporto. L’obiettivo è offrire un punto di riferimento immediato e facilmente accessibile, soprattutto per chi si trova ad affrontare situazioni di violenza o disagio.

Il progetto nasce per contrastare la violenza di genere e aumentare la sicurezza negli spazi pubblici. Non sono rari, infatti, episodi di aggressività o violenza che possono verificarsi sia tra le mura domestiche sia in strada, anche in contesti apparentemente ordinari come parcheggi o luoghi di passaggio.

A livello nazionale i “Punti viola” stanno crescendo rapidamente: in tutta Italia sono già circa 850 le attività che hanno aderito all’iniziativa promossa da DonneXStrada. L’obiettivo è creare una rete capillare di luoghi sicuri, facilmente riconoscibili, dove chiunque possa trovare ascolto e supporto immediato.