Laigueglia approva il Bilancio di Previsione 2026: conferma lo stato di buona salute economico-finanziaria dell’Ente

“La maggioranza non nasconde la soddisfazione per aver raggiunto il pareggio di bilancio (per l’importo complessivo di 9.159.106 euro) soltanto razionalizzando i costi, senza ridurre servizi o prestazioni erogate, senza introdurre alcuna maggiorazione di tasse, imposte e tariffe e con un consistente incremento di stanziamento per le Politiche Sociali”. Sono le parole del sindaco Giorgio Manfredi a commento dell'approvazione del bilancio di Laugueglia.

Nella relazione illustrativa è stata sottolineata la volontà prioritaria dell’amministrazione di tutelare le fasce più deboli e di “non mettere le mani nelle tasche dei laiguegliesi”, scegliendo di mantenere l’esenzione per residenti e imprese dell’Addizionale Comunale Irpef e di lasciare invariate le aliquote IMU, anche in un momento di generalizzato aumento dei costi, da cui non è esente il Comune.

“La politica di razionalizzazione finanziaria intrapresa già nei passati esercizi, ponendo un tetto massimo di spesa alle principali manifestazioni, è stata integrata quest’anno grazie all’accordo raggiunto con il Comune di Albenga per la co-organizzazione del Trofeo Laigueglia; è stato così possibile reperire risorse per creare, in primis, un nuovo stanziamento di 40.000 euro al fondo sostegno locazioni per le famiglie bisognose – afferma Manfredi –. Anche per le Politiche Scolastiche sono stati incrementati i fondi, previsti in 228.000 euro e destinati al servizio di mensa, pre-scuola, doposcuola, attività e progetti formativi. È già stato avviato, interamente finanziato dal Comune, un percorso di formazione in lingua inglese per i nostri studenti della scuola primaria”.

Grande attenzione ovviamente per il turismo, settore fondamentale per l’economia: sul capitolo principale è stata stanziata una somma iniziale di 437.000 euro; per la tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 54.700 euro, mentre per lo sport sono previsti 28.500 euro.

Confermato che anche per il 2026 il Comune intende concorrere per la riassegnazione della “Bandiera Blu”, ritenuta un riconoscimento importante e irrinunciabile per il nostro borgo: l’importo previsto a bilancio è di 23.000 euro.

Con il risparmio che si otterrà su alcune voci di bilancio 2025, soprattutto sui costi energetici (grazie a relamping ed efficientamento) e sul verde pubblico (parzialmente gestito “in house”), si prevede di realizzare un avanzo di esercizio che si intende utilizzare per sostenere il settore commerciale, con particolare riferimento al commercio di prossimità. In questo ambito la collaborazione tra tutte le parti politiche del Consiglio Comunale sarà di grande utilità per trovare soluzioni utili a supportare un comparto che necessita di particolare attenzione”.

Spiega ancora il sindaco Giorgio Manfredi: “Il bilancio appena approvato risponde all’indirizzo politico che l’amministrazione ha sempre perseguito: attenzione al sociale, alla scuola, a cittadini e imprese, priorità irrinunciabili da tutelare anche con scelte coraggiose di cui sentiamo di poterci assumere la responsabilità. Siamo soddisfatti per il risultato raggiunto, in quanto improntato alla massima attenzione ai settori economici strategici della città senza però trascurare le esigenze sociali e le fasce deboli della popolazione; tutto questo nel massimo rispetto dei criteri di oculatezza e prudenza.

Un traguardo reso possibile grazie alla collaborazione degli uffici comunali, di tutto il personale dell’Ente, dei responsabili di funzione, in particolare del settore finanziario e della ragioniera Simonetta Missaglia, del segretario comunale Raffaele Ranise, del revisore dei conti Federico Ceriana, del vicesindaco Andrea Zancanaro e di tutti i componenti del Consiglio Comunale, sia esponenti di maggioranza sia di minoranza, che ringrazio indistintamente per la collaborazione, ciascuno ovviamente nell’ambito e nel pieno rispetto del ruolo ricoperto”.