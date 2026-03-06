 / Attualità

"Dolore", il nuovo singolo di Mardrom conquista il web: il videoclip tra i paesaggi verdi di Cairo Montenotte

Girato in località Chinelli, il brano ha superato i 90mila ascolti nelle prime 24 ore

Un brano intimo ed essenziale, che mette al centro parole ed emozioni. Si intitola “Dolore” il nuovo singolo di Mardrom, nome d’arte di Matteo Busà, pubblicato ieri alle 15 e già capace di superare i 90mila ascolti nelle prime 24 ore.

Il rapper, originario del Ponente genovese e oggi residente a Cairo Montenotte, ha scelto proprio il territorio in cui vive per ambientare il videoclip della nuova versione del brano. Le riprese sono state realizzate in località Chinelli, tra i paesaggi della Val Bormida, che diventano lo sfondo naturale di un racconto musicale più intimo e personale.

“Dolore” è una reinterpretazione acustica di una traccia pubblicata in passato dallo stesso artista. La produzione musicale è firmata da SantaKruz, mentre il videoclip è stato diretto dal GreenGZ Team, che ha curato l’estetica visiva del progetto valorizzando il paesaggio e la dimensione emotiva del brano.

Il pezzo racconta lo stato emotivo dell’artista, attraversando momenti difficili e situazioni personali vissute nel tempo. All’interno del brano trova spazio anche una parte dedicata alla sua ragazza, Francesca, figura centrale nel racconto: tra le righe Mardrom lascia intendere come la sua presenza sia stata determinante, un punto di riferimento capace di aiutarlo a uscire da periodi e dinamiche negative.

Graziano De Valle

