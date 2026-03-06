Piana Crixia, chiuso l’ufficio postale per lavori di ammodernamento: dal 9 marzo servizi disponibili a Dego

Resterà chiuso per poco più di un mese l’ufficio postale di Piana Crixia, da oggi (6 marzo, ndr) interessato dai lavori di riqualificazione del progetto Polis.

Fino a metà di aprile, la sede di via Chiarlone 54, sarà interessata da interventi di ristrutturazione e ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. Sarà coinvolta l’intera struttura a partire dall’area front-office della sportelleria con nuove postazioni, nuovi arredi, rifacimento dell’impianto di illuminazione e di condizionamento.

A partire da lunedì 9 marzo, per garantire la continuità di tutti i servizi, sarà possibile rivolgersi allo sportello dedicato, presso il limitrofo ufficio postale di Dego, in Via Martiri della Libertà 32, aperto da lunedì a venerdì dalle ore 08.20 alle ore 13:35 ed il sabato fino alle 12:35.