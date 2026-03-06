 / Attualità

Attualità | 06 marzo 2026, 15:01

Piana Crixia, chiuso l’ufficio postale per lavori di ammodernamento: dal 9 marzo servizi disponibili a Dego

L’intervento di riqualificazione previsto fino alla metà di aprile

Resterà chiuso per poco più di un mese l’ufficio postale di Piana Crixia, da oggi (6 marzo, ndr) interessato dai lavori di riqualificazione del progetto Polis.

Fino a metà di aprile, la sede di via Chiarlone 54, sarà interessata da interventi di ristrutturazione e ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. Sarà coinvolta l’intera struttura a partire dall’area front-office della sportelleria con nuove postazioni, nuovi arredi, rifacimento dell’impianto di illuminazione e di condizionamento.

A partire da lunedì 9 marzo, per garantire la continuità di tutti i servizi, sarà possibile rivolgersi allo sportello dedicato, presso il limitrofo ufficio postale di Dego, in Via Martiri della Libertà 32, aperto da lunedì a venerdì dalle ore 08.20 alle ore 13:35 ed il sabato fino alle 12:35.

Redazione

