Indice sportività 2024, la provincia di Savona 35esima, primi nell'outdoor, male negli sport di squadra

35esimo posto con 498.5 punti. Questa la posizione in classifica della provincia di Savona per quanto riguarda l'indice di sportività del 2024 elaborato da Pts per "Il Sole 24 Ore".

L’Indice di sportività (che misura la qualità e la diffusione dello sport a livello provinciale) si basa su 35 indicatori suddivisi in quattro categorie: struttura e organizzazione del sistema sportivo, sport di squadra, discipline individuali e relazioni dello sport con l’economia e la realtà sociale.

Per ogni indicatore e categoria viene elaborata la classifica delle 107 province italiane; tenuto conto del diverso “peso” attribuito ai singoli indicatori, viene poi definita la classifica finale. Per lo più i dati fanno riferimento al 2023, per gli sport di squadra si considera la stagione 2023-2024.

Il savonese in Liguria si piazza al secondo posto: sul terzo gradino del podio nazionale la provincia di Genova, 50esima invece la provincia di La Spezia e 63esima quella di Imperia.

La provincia di Savona è inoltre 27esima per la categoria strutture sportive, 81esima per gli sport di squadra, 21esima per gli sport individuali e 11esima per sport e società.

Spicca tra gli indicatori con il primo posto della graduatoria negli sport outdoor (la zona del finalese ne fa da padrone, ma non solo), sesta per le discipline sportive associate (tra cui cricket, orientamento e bridge), nel nuoto con il settimo posto (la Rari Nantes Savona tiene alta l'asticella sia con la pallanuoto che con il nuoto sincronizzato), nona negli sport femminili (11esima in sport e società) e formazione per lo sport, ottavi in sport turismo-natura, decima in dirigenti, tecnici e ufficiali di gara e per i risultati alle Olimpiadi 2024 (oro della pallavolista di Albisola Ilaria Spirito), 12esima per gli atleti tesserati.