Albenga, il 4 ottobre atto conclusivo del tour "Mare Monstrum"

Si concluderà ad Albenga venerdì 4 ottobre il lungo tour estivo di presentazioni del nuovo saggio di Luca Valentini "Mare Monstrum" (Atene) inaugurato in maggio al Salone Internazionale del libro di Torino. A partire dalle 17,30, in occasione della rassegna "Libri a tu per tu", presso la Casa Cultural di via Roma 25 si parlerà di antiche leggende, credenze del mare e creature mitologiche marine e lacustri, dal celebre Mostro di Loch-Ness al biblico leviatano.