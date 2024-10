UILDM Albenga spegne 50 candeline: il 17 ottobre cena di beneficenza

Dopo il rinvio a causa delle avverse condizioni meteorologiche dello scorso 5 settembre, la sezione UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) di Albenga annuncia che la cena di beneficenza si terrà il prossimo 17 ottobre alle ore 20:30, presso il Ristorante Manè, situato sul Lungomare C. Colombo 22.

Questa serata speciale si inserisce nel contesto della Settimana Nazionale delle sezioni UILDM, aggiungendo ulteriore significato all'evento. "La Cena sociale celebra i 50 anni dalla fondazione della nostra associazione e il ricavato sarà interamente destinato alla realizzazione dei progetti che da sempre portiamo avanti", spiega Michael Ferrante, presidente della sezione.

Durante la serata, sarà possibile acquistare il calendario 2025 dal titolo "In volo come farfalle", al costo di 5€. Il calendario, arricchito da immagini che ritraggono momenti importanti della storia dell'associazione, rappresenta un modo per contribuire alla causa e portare con sé un ricordo tangibile dell’impegno di UILDM.

Ferrante invita la comunità a partecipare numerosa: "Invitiamo tutti a unirsi a noi per questa serata di solidarietà e buon cibo, dove la vostra presenza sarà essenziale per sostenere una causa di grande importanza. Non perdete l'occasione di fare la differenza e di contribuire a un futuro più inclusivo".

Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare UILDM Albenga al numero 3703349391. Una partecipazione significativa può fare la differenza per un'associazione che da 50 anni lavora a favore delle persone affette da distrofia muscolare.