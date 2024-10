Sanità in Val Bormida, Rinaldi (Vince Liguria): "Fondamentale dare risposte ai cittadini"

"La sanità, oltre ad altre problematiche del territorio (occupazione, lavoro, viabilità, ecc.), è un argomento che interessa in modo particolare alla quasi totalità dei cittadini della Val Bormida e presenta sicuramente delle lacune che si trascinano da anni e che i cittadini non sono più disposti a sopportare". Così in una nota Lorenza Rinaldi, candidata al Consiglio regionale con la lista Vince Liguria Bucci Presidente.

"Personalmente e lo dico da amministratore pubblico ma soprattutto da cittadina, credo fermamente che l'ospedale di Cairo debba essere dotato di un Ppi aperto H24 in grado di risolvere situazioni di media complessità e di stabilizzare pazienti con diagnosi più complesse da inviare agli ospedali San Paolo e Santa Corona".

"L’auto medica e l’autoinfermierista sono utili e necessarie ma non sono in grado di coprire in tempi ragionevoli tutte le zone della Val Bormida, mettendo a rischio la salute dei pazienti", prosegue.

"Non ritengo possibile allo stato attuale che l'ospedale di Cairo sia dotato di un reparto di rianimazione, ma la messa in servizio delle nuove sale operatorie inutilizzate da circa un decennio, deve essere certamente una priorità".

"Anche i servizi ai cittadini per l'espletamento di pratiche semplici e a volte di routine come i prelievi per l'effettuazione di analisi del sangue, urine, ecc. dovrebbero essere programmati in modo più razionale sfruttando le strutture e i laboratori presenti nei vari paesi, cito ad esempio Cengio e Millesimo, e venendo incontro alle esigenze dei cittadini, che giova ricordare sono rappresentati in maggiore numero da persone anziane, con difficoltà di spostamento anche per ragioni logistiche".

"Sono certa che con l'auspicata affermazione del candidato governatore ligure Marco Bucci, tale problematiche potranno essere perseguite e raggiunte. Il mio appoggio, in caso di elezione e per quanto di mia competenza, sarà totale e incondizionato", conclude la Rinaldi.