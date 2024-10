Albenga cultura, nuova rassegna letteraria a cura della libreria San Michele

Albenga è arte storia e cultura 365 giorni l’anno. Tanti gli eventi in programma anche in autunno. È in arrivo, infatti, la nuova rassegna letteraria a cura della Libreria San Michele di Albenga che prenderà il via sabato 19 ottobre 2024 alle ore 17,30 nella sala del Museo della Civiltà dell'Olivo al Frantoio Sommariva.

Prima ospite la giovane filosofa trentina Monica Malfatti che, intervistata da Alberto Calandriello, parlerà del suo libro "Un destino ridicolo", nato dall'idea di riascoltare il cantautore genovese Fabrizio De Andrè con l'orecchio della filosofa. Un'analisi del suo repertorio, un universo fatto di spiritualità, umanità, amore, miserie e rinascite. L'incontro rientra nelle iniziative aderenti a "Ottobre De Andrè" dei Fieui di Caruggi.

Sabato 16 novembre sempre al Frantoio Sommariva, torna la coppia ingauna Patrizia Petruccione e Riccardo Aicardi con il quarto libro della serie di romanzi storici risorgimentali con protagonista Giacomo Dho. Il nuovo titolo, presentato insieme a Michela Tanfoglio, "Una camicia rosso sangue", è edito da Robin edizioni. Questa volta il loro protagonista, in veste garibaldina, sarà alle prese con un'indagine difficile su un paio di delitti problematici per gli equilibri internazionali.

Sabato 23 novembre sarà ospite, per la seconda volta consecutiva, l'autrice napoletana Anna Vera Viva, che l'anno scorso aveva rapito l'attenzione dei presenti con la sua voce avvolgente e una rara capacità di raccontare. L'occasione è il nuovo romanzo "Malammore" uscito per Garzanti e presentato insieme a Maria Grazie Timo. In una Napoli piena di contrasti, le sue storie ruotano intorno al mitico Rione Sanità. Anche questo incontro sarà nella sala del Museo della Civiltà dell'Olivo.

Sabato 30 novembre alle ore 21,00 presso l'Auditorium San Carlo, incontreremo Valentina Mastroianni, nota ormai al grande pubblico come "la mamma di Cesare" . Con Renata Barberis parleremo dei suoi due libri che raccontano la vera storia dell'amore di una madre e la resilienza di un bambino che insegnano al mondo cosa vuol dire essere forti. La storia di Cesare non è solo la storia di un'estenuante battaglia contro un maledetto mostro, ma è la storia di chi, nonostante tutto, sceglie a occhi chiusi la felicità.

Sabato 8 febbraio 2025 alle ore 17,30 presso l'Auditorium San Carlo, direttamente dal lago di Como dove vive, avremo Andrea Vitali intervistato da Renata Barberis. Con un pubblico variegato che da anni lo segue numeroso in tutta Italia. Vitali presenterà "Il sistema vivacchia" (Garzanti) con nuove vicende ambientate negli anni Venti a Bellano, dove il suo maresciallo Maccadò non perderà occasione di combattere contro l'arroganza del potere. Intanto nelle case italiane arriva la prima radio portando in famiglia allegria e gioia di vivere.



Sempre a febbraio - ma ancora con la data da definire - arriverà ad Albenga Matteo Bussola uno degli scrittori più amati, letti e seguiti. L'occasione imperdibile è il suo nuovo libro "La neve in fondo al mare" (Einaudi) del quale ci parlerà insieme a Renata Barberis. Con la voce calda e intima di un padre smarrito, Bussola ci ricorda che ogni essere umano è un mistero, anche quando siamo noi ad averlo generato. "Deludici tutte le volte che vorrai, fallo ogni volta che ti sembrerà giusto o necessario. Continua a insegnarci che amare un figlio, o una figlia, vuol dire amare un tradimento, voler loro bene soprattutto quando sono molto diversi da ciò che si era sperato. Forse si diventa padri e madri proprio per imparare quel tipo di amore lì, unico e irragionevole, che non si può sperimentare in nessun altro modo". (Matteo Bussola).