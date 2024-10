Regionali, Orlando: "Se vogliamo importare qualcosa dalla Toscana importiamo il modello delle case di comunità, non il rigassificatore"

Il tour elettorale di Andrea Orlando porta di nuovo il candidato del Pd a Savona; nella sede del Pd di via Sormano Orlando ha presentato ufficialmente i candidati del Partito Democratico del savonese: Roberto Arboscello, Aurora Lesi, Giorgio Cangiano, Raffaella Frino e Manuela Benzi. In questa occasione Orlando non ha risparmiato le frecciata all'avversario che partono subito, dalle prime parole.

"Credo che la provincia di Savona sia quella che ha più ragioni per votare per il centrosinistra e sconfiggere 'Donald Bucci' - ha detto Orlando - perché penso che fin dalle prime battute della campagna elettorale si sia evidenziato il totale disprezzo per la provincia di Savona. Io posso vantare di essere il parlamentare che ha più girato la provincia, ha incontrato le realtà delle crisi industriale e i lavoratoti, l'ho fatto anche oggi. Mi auguro che le viste pastorali di Rixi e Urso a pochi giorni dalle elezioni servano a dare qualche punto fermo che oggi non c'è. Non penso ci sia solo il tema del diprezzo ma di una mancanza di una visione complesisva della regione intesa come organismo complesso".

Dopo un passaggio sulla visione dello sviluppo industriale basato su un'industria sostenibile che vede nella Val Bormida uno dei suoi potenziali centri nevralgici, ma solo con una qualità dei trasporti, non solo per le merci ma anche per un turismo che deve essere destagionalizzato. Ed ecco che arriva la seconda bordata all'avversario politico.

"Questa partita non voglio giocarla come la sta giocando 'Donald' - ha proseguito Orlando - Non voglio andare in giro a dire dove è stato chiuso un pronto soccorso che lo riapriamo il giorno dopo. Perché ho una reputazione e una credibilità che non voglio mettere in discussione per fare il pagliaccio in campagna elettorale. Se dobbiamo riaprire dei servizio bisogna spiegare come si finanziano, rapportarsi con i territori e capire come possiamo ricostruire una prossimità che è uno degli obiettivi di una riorganizzazione dei presidi sociosanitari, ma non andare a dire in giro che si farà il contrario di quello che ha fatto il tuo socio fino all'ultimo giorno di attività di presidente di Regione”.

“Così ridicolizziamo completamente la campagna elettorale - ha spiegato Orlando - la politica, le istituzioni e io su questa cosa non ci sto. Certo noi abbiamo una grande occasione che stiamo sprecando, che è quella delle case di comunità che erano previste dal Pnrr che potevano esser eil rafforzamento della sanità territoriale e che si stanno usando male e poco e stanno diventando scatole vuote”.

Il modello toscano elle case di comunità, ritenuto ottimale, è lo spunto di un'altra battuta. “Se vogliamo importare qualcosa dalla Toscana importiamo il modello delle case di comunità, non il rigassificatore”.

Proprio sul rigassificatore si è scatenato uno scambio di accuse sui due decreti che ne autorizzano l'installazione e poi il trasferimento, il primo che aveva Orlando tra i ministri firmatari e il secondo del Governo Meloni. “Sul rigassificatore ha detto che abbiamo ragione noi - ha affermato Orlando -, sulla reindustrializzazione della Val Bormida ha che abbiamo ragione noi, su Alisa ha detto che abbiamo ragione noi. Contiamo contiamo in un endorsement prima delle elezioni”.

Infine sul fatto che Bucci sembra stia cercando un'alleanza con Italia Viva, che è uscita dal Campo Largo: "Mi pare che Italia Viva abbia già espresso chiaramente la propria rottura con Bucci- conclude Orlando - e non credo che voglia fare marcia indietro".