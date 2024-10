Frana sulla Sp12 al Santuario, il fine lavori prorogato fino a dicembre

7 dicembre. Questo il termine per l'ultimazione dei lavori sulla Sp12 del Santuario dopo il crollo dello scorso 7 marzo di una corsia all'altezza del Ristorante 32.

La ditta appaltatrice lo scorso settembre aveva richiesta una proroga del termine per l'ultimazione degli interventi di 90 giorni concessi dalla Provincia di Savona.

Sono stati riscontrati infatti ritardi nella sistemazione definitiva dei sottoservizi e restano quindi ancora da effettuare gli spostamenti dei servizi con il completamento delle bitumature.

La frana aveva di fatto isolato gli abitanti della parte alte di via Cimavalle e per ovviare alla criticità era stato istituito un servizio di bus navetta e un mezzo di soccorso. Dallo scorso metà maggio era stato poi riaperto il tratto stradale a senso unico alternato. 1 milione di euro era stato stanziato in somma urgenza.

Lo scorso 17 settembre durante una fase di lavorazione era disposta un'interruzione della viabilità nelle fasce orarie dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:30.