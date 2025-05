Alassio si prepara all’estate: in corso il rinnovo della segnaletica stradale

In vista dell’arrivo dell’estate e del conseguente aumento del traffico cittadino, sono in corso in questi giorni i periodici interventi di rinnovo della segnaletica orizzontale.

“Come ogni anno – spiegano il sindaco di Alassio Marco Melgrati e il comandante della Polizia Locale e dirigente comunaleFrancesco Parrella – ci impegniamo con questi interventi diffusi su tutto il territorio comunale a fare in modo che la viabilità possa essere il più possibile ordinata e sicura. Soprattutto in vista della stagione estiva, che porterà ad Alassio un maggior numero di presenze e veicoli in circolazione, il rifacimento della segnaletica orizzontale è un'opera fondamentale per tutelare la sicurezza di residenti e visitatori, che è ovviamente sempre al primo posto nelle priorità della Polizia Locale e dell'Amministrazione Comunale”.

I lavori sono distribuiti su tutto il territorio comunale e si concluderanno nell’arco di alcuni giorni. Per ragioni di sicurezza e per facilitare lo svolgimento dei lavori si raccomanda di prestare la massima attenzione alla segnaletica temporanea.