Cairo, avviati i lavori di somma urgenza sulla strada dei Chinelli

Sono in corso i lavori di somma urgenza al muro di contenimento lungo la strada dei Chinelli, fondamentale via di collegamento con il cantiere del futuro ponte in acciaio. Le forti piogge degli ultimi giorni hanno provocato smottamenti strutturali, rendendo necessario un intervento immediato per mettere in sicurezza il tratto e garantire la prosecuzione delle opere.

“Si sono verificati cedimenti che hanno reso indispensabile intervenire tempestivamente – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Fabrizio Ghione –. L’intervento è cruciale non solo per garantire l’accesso al cantiere, ma anche per tutelare la viabilità verso alcune abitazioni e un’importante azienda agricola con stalla e numerosi capi di bestiame, che ogni giorno utilizza quel percorso”.

L’obiettivo è completare i lavori nel più breve tempo possibile, riducendo al minimo i disagi per residenti e attività locali. “Stiamo lavorando per concludere l’intervento quanto prima – conclude Ghione – e consentire la piena ripresa delle attività in totale sicurezza”.