Alassio, messa solenne per celebrare San Francesco nella chiesa dei Cappuccini

Messa solenne per celebrare San Francesco, nella chiesa di Santa Maria Immacolata ad Alassio, con la partecipazione di autorità civili e militari della città. L’evento, tenutosi il 4 ottobre, ha visto la comunità riunirsi per rendere omaggio al Santo Patrono d’Italia, figura simbolo di pace, povertà e amore per la natura.

San Francesco, nato Giovanni di Pietro di Bernardone ad Assisi nel 1182 da una delle famiglie più agiate della città, è ricordato per il suo radicale cambiamento di vita. Dopo un'esperienza di guerra e prigionia, scelse di abbandonare la ricchezza e i beni materiali per dedicarsi a una vita di preghiera, umiltà e servizio verso i poveri.

Fondatore dell'Ordine Francescano, divenne un simbolo universale di amore per il creato e di rispetto per tutte le creature viventi. La sua preghiera più celebre, il "Cantico delle Creature", è ancora oggi un invito alla gratitudine per la bellezza e la bontà della natura.