Regionali, Bucci presenta la lista ‘Orgoglio Liguria’ e provoca il ‘campo largo’: “Noi veri progressisti, se loro vogliono le opere mi iscrivo ai 5 Stelle”

Insieme alla sanità, quello delle grandi opere è uno dei temi cardine della campagna elettorale per le regionali 2024. Non passa giorno senza frecciate, accuse, proposte e proteste nel fuoco incrociato tra centrodestra e centrosinistra.

E così Marco Bucci non si è fatto scappare l’occasione della presentazione della lista ‘Orgoglio Liguria’ per tornare all’attacco, questa volta con una provocazione. “Siamo noi i veri progressisti, gli altri non vogliono fare nulla - ha detto a margine dell’evento - se vogliono le grandi opere, mi iscrivo ai 5 Stelle”.

Il sindaco di Genova, candidato alla presidenza di Regione Liguria per il centrodestra, ha poi tenuto a ribadire la differenza tra “chi parla con l’ideologia e chi parla con i fatti”. “Non hanno un programma, noi sì - ha aggiunto attaccando la coalizione che sostiene Andrea Orlando - hanno delle alleanze fatte per vincere”.

Poi l’affondo al senatore pentastellato Luca Pirondini: “Per quattro anni ha detto che non vuole il nuovo Galliera e ora cosa dice? Non vogliono fare nulla”.

La risposta di Pirondini, come ampiamente prevedibile, non si è fatta attendere: “La scarsissima linea comunicativa del Sindaco Bucci-Toti è quella di accusare il M5S per le opere che non hanno realizzato loro, da uno statista del suo calibro mi aspettavo francamente di più”.

“Terzo valico, nodo ferroviario, scolmatore, ospedali in ogni provincia. Niente! - ha aggiunto - in nove anni quelli “del fare” hanno promesso tutto e realizzato niente e in campagna elettorale hanno pure il coraggio di promettere quello che avrebbero già dovuto fare ma su cui evidentemente hanno fallito miseramente. Il sindaco di Genova mi cita quotidianamente e ogni volta mente spudoratamente ma tutto sommato, mentire, considerate le sue frequentazioni, è il minore dei mali”.

Poi la replica sui temi e l’affondo sul caso Anzalone: “Per quanto riguarda il Galliera, Bucci fa finta di non ricordare la nostra posizione, che è sempre stata quella di non sacrificare posti letto in favore dell’ennesima speculazione edilizia che invece la destra caldeggia da sempre. Infine, ci fa piacere sapere che il Sindaco Bucci-Toti vuole iscriversi al M5S. Dobbiamo però dargli una brutta notizia: per le nostre regole etiche purtroppo non possiamo accettarlo perché frequenta troppa gente arrestata o perché addirittura candida come capolista una persona indagata per voto di scambio. Provi nei partiti che lo sostengono: di solito in quegli ambienti le sue frequentazioni impresentabili fanno curriculum”.

I nomi della lista ‘Orgoglio Liguria’

Genova: Stefano Anzalone, Manuela Arata, Federico Barbieri, Giovanni Boitano, Claudio Burlando, Ilaria Carassale, Stefania Cosso, Katia D’Avanzo, Elisabetta Garetti, Federico Giacobbe, Federico Massari, Salvatore Muscatello, Andrea Spadoni, Francesca Taliani, Luigi Valdenassi, Tiziana Zito

Savona: Stefania Cosso, Gianluca Gandalini, Donatella Oldano, Giuseppe Rappa, Paolo Rossi

Imperia: Angela Marano, Laura Mascarello, Giossi Massa, Walter Sorriento

La Spezia: Marco Ceglie, Antonio Cimino, Marco Frascatore, Mercedes Miran Rodriguez, Nadia Zaborra