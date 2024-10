Piana replica ad Orlando: "Perché non avrei titolo? Affermazioni e polemiche strumentali"

Il presidente facente funzioni della Regione Liguria Alessandro Piana replica ad Orlando in merito all’autonomia regionale.

"Comprendiamo che il parlamentare spezzino Orlando sia oberato in questo periodo. Le cene milanesi di raccolta fondi lo portano lontano dalla Liguria, deve dissociarsi con comunicati stampa dai suoi sodali, faticare a inseguire Renzi, e tenere a bada le solite faide interne al campo largo, che ogni giorno si restringe sempre di più. Oggi, forse un po’ stanco, arriva addirittura ad affermare che non avrei titolo per interloquire con il Governo in qualità di presidente facente funzioni della Regione Liguria!"

"Mi pare un’affermazione che denota nervosismo, poca lucidità e scarso senso delle Istituzioni - conclude Piana - Siamo abituati che la sinistra dica sempre no a prescindere, ma voglio ricordare ad Orlando che la riforma del Titolo Quinto della Costituzione è stata varata dal Ministro della Funzione Pubblica, dell’allora Premier Romano Prodi, Franco Bassanini, autorevole esponente della sinistra".