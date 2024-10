Bucci: "Il punto nascite del Santa Corona riaprirà al più presto, è un nostro impegno"

"Il punto nascite dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure riaprirà nei tempi più brevi possibili, è un mio impegno con il territorio".

Il candidato presidente Marco Bucci interviene nel dibattito sulla realtà sanitaria del ponente savonese.

"Come è noto - aggiunge Marco Bucci - il Santa Corona è oggetto di interventi di adeguamento dell'impianto antincendio, ma nel POA-Piano Operativo Aziendale di Asl 2 proprio all'ospedale di Pietra Ligure, Dea di secondo livello, l'ostetricia è prevista e quindi faremo tutto il possibile per arrivare alla sua riapertura in tempi stretti. Come Presidente di Regione Liguria mi batterò quindi per rendere operativo il punto nascite che considero un'urgenza per il ponente savonese".