Regionali, Invernizzi (FdI) alla sagra del tartufo di Millesimo: "Valorizzare le eccellenze locali per promuovere il territorio e lo sviluppo economico"

"In 32 anni Millesimo ha saputo non solo esaltare, ma anche valorizzare tutte le 9 varianti commestibili del tartufo, custodendo gelosamente la tradizione di ricerca, cavatura e tartuficoltura tramandata di padre in figlio. Ed è proprio questo legame con il territorio e con l’eredità del passato l’aspetto che più mi ha affascinato nella visita alla Festa nazionale del tartufo di Millesimo, uno dei borghi più belli d’Italia".

Cosi commenta Rocco Invernizzi, candidato consigliere per la lista di Fratelli d'Italia a sostegno di Marco Bucci, che, su invito dell'Amministrazione Comunale di Millesimo, ha visitato il borgo, territorio dalle grandi potenzialità per la sua storia ricca di cultura e tradizioni.

"Alla comunità di Millesimo va riconosciuto il pregio di aver saputo promuovere il territorio nel modo giusto, valorizzando il tartufo come elemento di nicchia. Le esperienze, così come le eccellenze» ha precisato Invernizzi, «possono essere un aspetto interessante per valorizzare maggiormente le destinazioni, come in questo caso quella di un paese che è tra i borghi più belli d’Italia".

Rocco Invernizzi, candidato consigliere per la lista di Fratelli d’Italia a sostegno di Marco Bucci, ha garantito un suo impegno personale per far crescere maggiormente la filiera del tartufo, così come altre produzioni del territorio.

"Interessante - ha aggiunto - aver incontrato esponenti istituzionali, esperti di settore, associazioni di categoria e appassionati che si sono confrontati sulle tecniche di coltivazione e raccolta del tartufo e sugli impatti ambientali e socioeconomici della sua valorizzazione" ha sottolineato Invernizzi.

"È importante continuare a sostenere attività autentiche e coinvolgenti che mettano in luce le peculiarità storiche, naturali e produttive del nostro territorio. È necessario promuovere forme di valorizzazione delle nostre eccellenze che contribuiscano allo sviluppo economico delle località della costa, come in questo caso dell’entroterra".

Secondo Rocco Invernizzi "è necessario ricordare che la promozione enogastronomica richiede l’impegno di tutte le parti interessate, come enti pubblici e comunità, e ovviamente una spinta maggiore da parte della Regione. Si deve collaborare incessantemente per sviluppare strategie che possano promuovere davvero le nostre produzioni, come in questo caso quella del tartufo".

Rocco Invernizzi ritiene infatti fondamentale operare con scelte strategiche che siano però condivise con tutti gli attori. "È importante promuovere le produzioni in modo efficace, con scelte appunto condivise con le comunità locali".