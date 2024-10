Crisi industriali, umori contrastanti dall'incontro col ministro Urso. Sul tavolo Piaggio Aero, Sanac e non solo

C'era anche, ovviamente, la situazione di Piaggio Aerospace alla riunione di oggi (7 ottobre, ndr) in Regione Liguria al quale ha presenziato anche il ministro alle Imprese e al Made in Italy Adolfo Urso che ha incontrato, insieme all'assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana, le sigle sindacali Cgil, Cisl, Uil e Ugl.

Sul tavolo le diverse crisi industriali della regione, dall'ex Ilva ad Ansaldo Energia passando per Technisub e l'altra savonese, Sanac.

"Un momento di ascolto e confronto che il territorio richiedeva da tempo" ha ricordato a latere dell'appuntamento l'assessore Piana, citando l'unico aspetto sul quale hanno concordato tutte le parti in causa. Diverse sono state infatti le sensazioni al termine della riunione.

"L'attenzione del Governo è massima, come ribadito da Urso stesso, e l'obiettivo condiviso dev'essere quello di lavorare congiuntamente per garantire produzione e occupazione industriale sul territorio, valorizzando le specificità dei siti liguri. La siderurgia, l'aeronautica e l'industria energetica sono asset strategici nazionali che, ancor di più in questo momento storico, dobbiamo mantenere e sviluppare" ha commentato l'assessore.

Di ben altro tenore i sentimenti scaturiti, circa Piaggio Aero, da parte di Fiom Cgil Savona che ha definito quanto avvenuto "utile ma troppo interlocutorio e dispersivo", ed è su Piaggio che il sindacalista si concentra: "Di fatto, non emerge nessuna novità. Il 10 ottobre si chiude la data room, a breve si chiariranno le offerte presentate. Nel metodo, abbiamo insistito sulla necessità di coordinare nel dettaglio la vertenza con il Ministero della Difesa vista la strategicità aziendale nel sistema di difesa nazionale".

"Abbiamo chiesto un impegno chiaro di garanzia economica statale qualunque sia il soggetto individuato: questa prospettiva crediamo non possa essere solo una ipotesi ma sia imprescindibile per garantire a Piaggio una reale prospettiva di rilancio che salvaguardi la sua unicità di comparti operativi" aggiunge Ghiglia.

"Purtroppo, c'è stato solo un impegno generico a tenere monitorata la situazione di vendita vista la strategicità di Piaggio. Non siamo soddisfatti, ci aspettavamo di più, manca il tempo e servono impegni concreti, lo meritano i lavoratori e tutto il territorio savonese" chiosa nella sua nota il segretario provinciale di Fiom Cgil.