Giornata di sport e movimento per gli alunni della scuola primaria dell’IC "Val Varatella"

L’anno scolastico è partito con il botto sabato 5 ottobre al campo d’atletica di Boissano. Infatti grazie alla convenzione stipulata dall’ Atletica Boissano Team e dall’Atletica Arcobaleno con gli Enti Locali di Borghetto S. Spirito e di Toirano, i bambini della Scuola Primaria dei plessi Gramsci e Polla hanno trascorso una splendida mattinata all’insegna del divertimento, della partecipazione, dell’inclusione tradotta nella voglia di stare tutti insieme, con quell’allegria e quella gioia che solo i bambini sanno regalare.

Da ormai molti anni, la proficua collaborazione con le società sportive del territorio, permette di istituire giornate come queste per diffondere il valore educativo dello Sport e promuovere una cultura di pace.

L’obiettivo del progetto d’istituto è, infatti, quello di far vivere agli alunni esperienze rafforzanti la propria autostima e la propria autonomia, proiettandoli a migliorare l’aggregazione, l’integrazione e la socializzazione. Convinzione condivisa, difatti, da tutto il personale dell’IC “Val Varatella” che da quest’anno scolastico propone alla scuola secondaria di I° grado la Curvatura Sportiva, è che educare gli studenti ai valori dello sport, sensibilizzandoli ai principi fondamentali della convivenza civile, quali ad esempio la lealtà, il rispetto reciproco e delle regole, abbia un alto valore pedagogico.

Giochi di squadra, staffette, percorsi motori di destrezza e coordinazione e giochi per imparare, muoversi e divertirsi hanno trasformato il centro di atletica in un piccolo villaggio dello sport. Tutti protagonisti, tutti vincitori in una mattinata unica, per promuovere non solo l’attività fisica e sportiva, ma anche la cultura del benessere e del movimento. Un momento di divertimento, fatto di sport, giochi ed emozioni che ha visto la partecipazione attiva, oltre che degli alunni impegnati nelle diverse discipline, anche di famiglie e insegnanti. Infatti i genitori hanno organizzato a fine mattinata un momento conviviale allestendo per tutti un gustosissimo rinfresco.

Questa prima esperienza che ha segnato l’inizio dell’anno scolastico è stata accolta con entusiasmo e grande partecipazione da tutti gli alunni che a fine mattinata sono tornati a casa stanchi, ma felici, aspettando la “Corsa la Babbi Natale” che si svolgerà sempre al campo di atletica di Boissano il 20 dicembre 2024.