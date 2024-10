L'associazione sportiva Canottieri Città di Omegna premiata a Savona da Assonautica

Nelle giornate di sabato 28 e domenica 29 settembre si è svolto a Savona il 44° Trofeo Medaglia d'Argento Presidente della Repubblica, importante competizione sportiva internazionale di canottaggio organizzata dalla Canottieri Sabazia.

Assonautica Provinciale di Savona, come avviene ormai da molte edizioni, ha collaborato nell'attività di assistenza in mare ed inoltre, ricorrendo quest'anno il 50° dalla fondazione del sodalizio, ha destinato una targa come premio ad una delle squadre più meritevoli della competizione.

Nel corso della premiazione avvenuta domenica 29 settembre, il presidente di Assonautica Giovanni Bauckneht ha consegnato la targa alla Canottieri Città di Omegna. L'associazione sportiva si è particolarmente distinta: prima classificata per Canoagiovani e seconda classificata come Società.

"Il canottaggio è il più antico degli sport nautici ed è molto duro. E' emozionante vedere la partecipazione di tanti ragazzi entusiasti e motivati. Complimenti a tutti gli atleti!", spiegano da Assonautica.