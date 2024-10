Regionali, Orlando lancia il suo programma all’insegna della partecipazione: “Aiutateci a far crescere un’idea di Liguria”

Si parte dall’instantanea della regione al suo stato attuale e si va verso la visione: “Rigenerare, innovare, curare, redistribuire”. Poi i capisaldi di una Liguria “produttiva”, “lungimirante”, “giusta”, “dei diritti”, “connessa” e “sostenibile”, senza dimenticare il tema cardine della sanità.

Sono questi i pilastri del programma che il candidato presidente del centrosinistra, Andrea Orlando, ha lanciato da La Spezia: “Lo abbiamo costruito in tanti momenti di partecipazione, vogliamo continuare a ravvolgere contributi, aiutando a far crescere un’idea di Liguria e intanto confrontandoci su quelle che abbiamo messo in campo”.

Il programma di Orlando è, in buona sostanza, l’insieme delle idee che la coalizione di centrosinistra sta portando avanti da quando si è compattata in contrapposizione alla squadra di Marco Bucci e, soprattutto, in antitesi con i nove anni di governo Toti.

“Così abbiamo costruito il nostro programma di governo per la Liguria - si legge nell’incipit - non l’abbiamo fatto nel chiuso di una stanza, nemmeno in qualche luogo elitario in pochissimi convenuti. Lo abbiamo fatto insieme a migliaia di liguri, che hanno inviato i loro contributi e partecipato alle cinque tappe di costruzione del programma: Sanremo, Savona, Spezia, Lavagna, Genova. La partecipazione non è uno slogan da campagna elettorale, è l’unico modo per tenere la politica con i piedi per terra, ben agganciata alla realtà, per impedire che le oligarchie sostituiscano l’interesse di pochi all’interesse pubblico di tutte e tutti i liguri”.

E ancora: “Il metodo partecipativo che abbiamo utilizzato per costruire questo programma elettorale sarà la cifra di come governeremo la Regione. Abbiamo definito insieme un programma che è allo stesso tempo un progetto concreto ma anche lungimirante. Perché non basta gestire l’esistente, dobbiamo pensare al futuro della nostra terra. La Liguria ha bisogno di un cambiamento immediato: bisogna fare per bene. Per la sanità pubblica, per il lavoro giusto e sicuro, per l’industria e le imprese, per la sostenibilità e la difesa del territorio, per i diritti e il sostegno a chi non ce la fa”.

Nella sua chiamata alla partecipazione, Orlando lascia anche un indirizzo mail per inviare proposte suggerimenti: programma@orlandopresidente.it.

“Abbiamo bisogno delle vostre idee - conclude - della vostra passione, del vostro impegno per convincere ogni ligure della bontà del nostro programma, vincere le elezioni e governare la Liguria”.



In allegato il programma di Andrea Orlando