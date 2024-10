Riapertura punto nascite, Rozzi (FdI): "Bucci è un uomo del fare, mi sento di avere fiducia"

"Ieri Marco Bucci si è soffermato sullo spinoso tema del punto nascite del Santa Corona impegnandosi per la riapertura nel minor tempo possibile. Conoscendo la sua determinazione non posso che sostenere e promuovere le sue dichiarazioni".

Ad affermarlo è Silvia Rozzi, candidata a consigliera regionale per Fratelli d’Italia, che prosegue: "Iniziai ormai 4 anni fa la mia battaglia per il Punto Nascite in consiglio comunale a Pietra Ligure. Era il 4 novembre del 2020, il reparto doveva ancora chiudere e già presentavo l’allarme attraverso una mozione consigliare, chiedendo l’attivazione immediata del sindaco con gli organi competenti e invitando ad indire una conferenza dei sindaci di finalese e albenganese".

"Approfondendo il tema, scoprii che esisteva già un documento aziendale, risalente a diversi mesi prima e a firma dell’allora direttore del dipartimento di emergenza dott. Brunetto, in cui si prevedeva l’accorpamento su Savona nel caso fossero mancati i ginecologi in numero sufficiente per garantire entrambi i presidi - aggiunge - Non mi ha mai convinto la motivazione del covid e le mie perplessità le ho espresse a tutti i livelli, anche andando contro le decisioni dei nostri rappresentanti in Regione se ciò significava difendere le donne e questi territori".

"I numeri dei parti tra capoluogo e Santa Corona non erano poi così differenti ma, punto cruciale, a Pietra Ligure si trova il DEA di II livello con specialità per il trattamento di patologie molto complesse e tempo dipendenti che nessun altro ospedale possiede se non il San Martino di Genova. Perché il problema non è solo il parto, ma anche la donna in gravidanza vittima di trauma grave, emorragia cerebrale o altro".

"Così, il 14 novembre, scrissi una comunicazione più tecnica, diretta al sindaco, perché potesse essergli utile ai tavoli di confronto. Ho scritto una seconda mozione il 19 novembre fino ad arrivare a quella del 6 aprile 2021, firmata anche dai colleghi di minoranza Seppone e Carrara, in cui si chiedeva, se necessaria, una parziale riduzione dell’attività sul presidio savonese purché venisse riaperto il Punto Nascite nel DEA di II livello, nonché il coinvolgimento dei Sindaci delle province di Savona e Imperia, bacino di competenza del Santa Corona".

"Personalmente avrei optato per la riduzione temporanea dell’attività sul capoluogo chiedendo la collaborazione dei medici del ponente genovese per la copertura dei turni mancanti. Forse avremmo ancora entrambi i presidi aperti. E poi c’è stato l’incontro a teatro; tra promesse, impegni, incendi e manifestazioni in strada siamo ancora qua. Ma Bucci è diverso. E’ un uomo del fare, estremamente determinato e lo abbiamo visto nel suo ruolo di sindaco. Mi sento di aver fiducia".

"Se i cittadini lo vorranno, questo sarà uno di quei temi spinosissimi ed estremamente delicati su cui potrò offrire, dai banchi del Consiglio regionale, il mio contributo", conclude la Rozzi.