Volontariato, Arboscello (Pd): “Sostenere Croce Rossa, Pubbliche Assistenze e Protezione Civile con risorse adeguate”

"In queste settimane ho incontrato diverse realtà del volontariato come la Croce Rossa, le pubbliche assistenze e la Protezione Civile. Sono organizzazioni che giocano un ruolo fondamentale nella vita dei cittadini, poiché su di loro grava gran parte dei servizi essenziali al territorio. Pensiamo alle pubbliche assistenze che intervengono nel momento del bisogno sanitario, assicurando supporto e soccorso a chiunque ne abbia necessità. E pensiamo alla Protezione Civile, sempre in prima linea nelle situazioni di emergenza: dal dissesto idrogeologico alle calamità come alluvioni, bombe d’acqua e incendi". Lo afferma Roberto Arboscello, consigliere regionale del Partito Democratico.

"Da ex sindaco – prosegue Arboscello – ho vissuto sulla mia pelle il ruolo chiave del volontariato: senza la Protezione Civile sarebbe stato impossibile gestire le fasi iniziali di un evento calamitoso, che sono sempre le più delicate e complesse. E allo stesso modo, senza l'operato instancabile della Croce Rossa e delle pubbliche assistenze, la già difficile garanzia del diritto alla sanità per i cittadini diventerebbe insostenibile. Per questo è essenziale sostenere queste realtà a livello regionale, soprattutto in un momento di crisi come quello che stanno attraversando".

"La crisi del volontariato – spiega Arboscello – è dovuta principalmente a due fattori: la minore adesione di nuovi volontari, soprattutto tra i giovani, e le difficoltà economiche crescenti che queste associazioni affrontano. Molte di queste realtà fanno enormi sacrifici per garantire servizi di soccorso fondamentali, ma devono anche coprire costi importanti per attrezzature, formazione e operatività. È quindi fondamentale aumentare i contributi regionali rispetto a quanto erogato fino ad oggi, perché le cifre attuali sono lontane dal coprire i bisogni reali di queste associazioni."

"Credo sia urgente dare un indirizzo politico chiaro per sostenere il volontariato – aggiunge Arboscello – perché negli ultimi dieci anni, sotto il governo regionale di centrodestra, le risorse sono state spesso indirizzate verso altre attività, come la comunicazione e il marketing, che hanno un impatto molto minore sulla qualità della vita dei cittadini. La differenza tra noi e il centrodestra sta proprio qui: noi vogliamo investire su ciò che fa davvero la differenza, su quelle realtà che, oltre a offrire servizi essenziali, possono rappresentare anche un percorso di formazione e occupazione per i giovani".

"Il nostro obiettivo – conclude Arboscello – è incentivare una maggiore adesione al volontariato da parte dei giovani, sostenendo i corsi di formazione e assicurando il riconoscimento delle competenze acquisite. In molti Paesi esteri, queste esperienze vengono riconosciute e valorizzate, contribuendo alla formazione professionale dei volontari. Anche qui dobbiamo fare lo stesso: dare valore e dignità al lavoro svolto da chi si impegna per la collettività. È questo il percorso che intendo portare avanti nel prossimo Consiglio regionale, con l’obiettivo di sostenere e valorizzare al meglio il mondo del volontariato".