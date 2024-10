Il 14 ottobre si apre la campagna di vaccinazione antinfluenzale, 84 mila le dosi acquistate dall'Asl

Prenderà il via il 14 ottobre la campagna di vaccinazione per l'influenza che sarà possibile effettuare la vaccinazione dal proprio medico di famiglia o dal pediatra, presso gli ambulatori vaccinali o nelle farmacie che offrono questo servizio.

Sono 84mila le dosi acquistate da Asl: 23mila di vaccino tetravalente, 5mila di vaccino srpay, 30 mila di vaccino quadrivalente inattivato antigeni di superficie, 4mila di un secondo tipo di quadrivalente e 22mila di quadrivalente destinato a persone di età sopra i 60 anni.

La vaccinazione è prevista ed è gratuita per i soggetti ad alto rischio di complicanze o ricoveri legati all'influenza: persone di età pari o superiore a 60 anni; donne che all’inizio della stagione epidemica si trovano in qualsiasi trimestre della gravidanza e nel periodo “postpartum”; persone dai 7 anni ai 60 anni di età affette da patologie che aumentano il rischio di complicanze da influenza; bambini sani nella fascia di età 6 mesi - 6 anni compresi; bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico, a rischio di Sindrome di Reye in caso di infezione influenzale; persone di qualunque età ricoverate presso strutture per lungodegenti; familiari e contatti (adulti e bambini) di persone ad alto rischio di complicanze (indipendentemente dal fatto che la persona a rischio sia stata o meno vaccinata)

Il vaccino è gratuito anche per persone addette a servizi pubblici di primario interesse collettivo e categorie di lavoratori, personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani e donatori di sangue.

In caso di soggetti non appartenenti alle categorie esenti, la vaccinazione antinfluenzale può essere prenotata solo presso le farmacie ed è soggetto al pagamento della prestazione.

E' possibile vaccinarsi dal proprio medico o pediatra di famiglia, negli ambulatori dedicati delle Asl in farmacia. Possono prenotare la vaccinazione in farmacia i soggetti che abbiano compiuto almeno 18 anni. Per i soggetti con età inferiore ai 18 anni la vaccinazione è disponibile presso altre sedi (Asl, pediatri di libera scelta, etc.).